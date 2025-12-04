Pietro Un uomo nel vento | Benigni torna in tv ed emoziona anche Papa Leone XIV

Il colpo d’occhio è inedito e di immediato impatto: il Cupolone illuminato visto dalle spalle della basilica, tra le riprese aeree e «i giardini segreti dove solo i papi vanno a passeggiare». E inedito è anche il ritratto di Pietro, «l'uomo in carne e ossa, il pescatore, l’apostolo a cui Gesù ha detto: a te affido la mia comunità, i miei follower diremmo oggi». Una persona che, proprio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Pietro. Un uomo nel vento”: Benigni torna in tv ed emoziona anche Papa Leone XIV

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roberto Benigni racconta il primo degli apostoli. "Pietro, un uomo nel vento" sarà trasmesso su Rai 1 il 10 dicembre. Intanto c'è stata la presentazione, in anteprima, al Maxi di Roma. Leggi l'articolo completo: - facebook.com Vai su Facebook

racconta la «storia meravigliosa» del primo Papa: “Pietro. Un uomo nel vento”. Prima mondiale su @RaiUno mercoledì 10 dicembre alle 21.30 @StandByMeTV @FremantleHQ Per approfondire leggi l'articolo di @PaoloOndarza ? tiny Vai su X

Leone XIV incontra l’attore Benigni: “Bello, il tuo Pietro parla d'amore” - Il Pontefice ha potuto vedere gli estratti del nuovo monologo dell’attore toscano premio Oscar dedicato a “Pietro, un uomo nel vento”, che andrà in onda su Rai1 il prossimo 10 dicembre ... Riporta msn.com

Papa Leone XIV e Roberto Benigni guardano insieme il monologo dedicato a San Pietro - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico vaticano Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, Ceo e direttore creativ ... Come scrive rainews.it

Benigni torna in tv: 'Mi sono innamorato di Pietro, un uomo come noi' - Papa Leone ne vede alcuni estratti: "Che bello, parla d'amore". Secondo ansa.it

Roberto Benigni torna in tv: “Mi sono innamorato di Pietro perché è proprio come noi” - Un uomo nel vento”, la storia dell’apostolo con la voce dell’attore e regista premio Oscar. Scrive msn.com

Su Rai 1 Benigni racconta “Pietro, un uomo nel vento” - Un monologo di quasi due ore su un palco montato nei Giardini Vaticani, quelli "segreti, dove non viene mai nessuno, solo i Papi" ... Segnala msn.com

Leone XIV: sul monologo “Pietro un uomo nel vento” di Benigni, “che bello, parla di amore” - Lo ha detto Leone XIV al termine della visione di alcuni estratti del monologo “Pietro un uomo nel vento”, presentato questa mattina in anteprima mondiale al Maxxi di Roma ... Riporta agensir.it