Truffa agli anziani sventata ad Avellino: recuperati gioielli e denunciato un minorenne. Contrasto alle truffe: un’altra operazione è stata condotta ieri nell’ambito di un’azione coordinata tra i reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Avellino, finalizzata a prevenire e reprimere l’odioso crimine ai danni di anziani. È il primo pomeriggio, quando a Pietradefusi due individui a bordo di una utilitaria consumano la truffa ai danni una ultranovantenne del posto. Attraverso la nota tecnica del “ finto direttore di Posta ” convincono l’ignara vittima che il nipote (con il quale crede anche di conversare) si trova in serie difficoltà economiche e giudiziarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pietradefusi (AV) – Truffa agli anziani: i Carabinieri denunciano un giovane del napoletano