Lodi, 4 dicembre 2025 - Chiesto e ottenuto il rinvio al 4 marzo 2026 (ore 12) per “rivalutazione da parte della Procura”, per il caso di Pierpaolo Bodini, il 18enne di Brembio che perse la vita il 20 giugno 2024 a causa di un grave infortunio sul posto di lavoro, mentre puliva una macchina seminatrice. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane, regolarmente assunto come apprendista da un’impresa agricola Bassanetti di Brembio che si occupa di coltivazioni proprie e lavorazioni conto terzi, era rimasto schiacciato da una delle due pesanti braccia mobili del mezzo agricolo che, secondo quanto rilevato dalle perizie tecniche predisposte da pubblico ministero e Asst, sarebbe collassata all’improvviso, travolgendolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pierpaolo Bodini, morto sul lavoro a 18 anni, la Procura frena sulla richiesta di patteggiamento