Pierpaolo Bodini morto sul lavoro a 18 anni la Procura frena sulla richiesta di patteggiamento
Lodi, 4 dicembre 2025 - Chiesto e ottenuto il rinvio al 4 marzo 2026 (ore 12) per “rivalutazione da parte della Procura”, per il caso di Pierpaolo Bodini, il 18enne di Brembio che perse la vita il 20 giugno 2024 a causa di un grave infortunio sul posto di lavoro, mentre puliva una macchina seminatrice. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane, regolarmente assunto come apprendista da un’impresa agricola Bassanetti di Brembio che si occupa di coltivazioni proprie e lavorazioni conto terzi, era rimasto schiacciato da una delle due pesanti braccia mobili del mezzo agricolo che, secondo quanto rilevato dalle perizie tecniche predisposte da pubblico ministero e Asst, sarebbe collassata all’improvviso, travolgendolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Ore 12 CR1. . Sogno di una notte di mezza estate arriva sul palco! In studio con noi Laura Diomede, Francesco Lazzari ed Enrico Tommasoni per qualche spoiler sul nuovo musical. In collegamento anche Simone Bodini. In scena sabato 22 novembre, or - facebook.com Vai su Facebook
Brembio: rinvio dell'udienza sul caso di Pierpaolo Bodini - La Procura di Pavia ha bloccato l'accordo per il patteggiamento in un caso di omicidio colposo legato a un tragico incidente sul lavoro. Come scrive notizie.it
PIERPAOLO BODINI Infortunio mortale a Brembio, la Procura blocca il patteggiamento: risarcimento ancora incompleto - L’uomo, un contoterzista 60enne, è imputato per omicidio colposo e per violazioni delle norme antinfortunistiche, a seguito del tragico incidente avvenuto nell’aia della cascina sede dell’azienda, ... Segnala statoquotidiano.it
Pierpaolo Bodini, ucciso a 18 anni da una seminatrice: bloccata la richiesta di patteggiamento - Lodi, 18 settembre 2025 – Rinviata al 3 dicembre la decisione sul patteggiamento per il caso di Pierpaolo Bodini, il 18enne di Brembio che perse la vita il 20 giungo 2024 a seguito di un grave ... Riporta ilgiorno.it
Pierpaolo Bodini ucciso a 18 anni da una seminatrice, il datore di lavoro vuole patteggiare. Attesa per la decisione del gip - Brembio (Lodi), 14 settembre 2025 – È attesa mercoledì la decisione sul patteggiamento, per la tragedia avvenuta il 20 giugno 2024 a Brembio in cui perse la vita il 18enne Pierpaolo Bodini, a causa di ... Segnala ilgiorno.it
Pierpaolo Bodini ucciso a 18 anni da un’inseminatrice a Brembio: il datore di lavoro chiede il patteggiamento - Ha chiesto il patteggiamento l’imprenditore 59enne accusato di omicidio colposo e inadeguata formazione per la morte di Pierpaolo Bodini, il 18enne ucciso da un’inseminatrice a Brembio (Lodi). Segnala fanpage.it