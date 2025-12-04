PierC e la finale di X Factor 2025 Piercesare Fagioli da brividi | Talento gigantesco bravo a sopportare il peso delle aspettative
Milano, 4 dicembre 2025 – Per Piercesare Fagioli è arrivato il momento della finalissima di X Factor 2025 (in onda giovedì 4 dicembre alle 21 su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro in simulcast su TV8). Un’edizione combattutissima che ha portato sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli anche Rob (Roberta Scandurra), Delia (Delia Buglisi) ed EroCaddeo (Damiano Caddeo). Il bocconiano (ha una laurea magistrale in Finanza) ha conquistato il pubblico del programma sin dalle Audition, arrivando al cuore del suo giudice, Francesco Gabbani, che proprio per lui ha giocato l’X Pass durante i Boot Camp. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stasera finale #XF2025. Il mio pronostico finale: 1 - Rob 2 - Ero Caddeo 3 - PierC 4 - Delia Il vostro? Vai su X
Ci siamo, oggi è il grande giorno per PierC e tutta Casale! Prima della finale di X Factor non possono mancare i consigli della zia Daria, consapevoli che è stato in ogni caso un bellissimo viaggio. Ci vediamo questa sera al salone Tartara di Casale Monferra - facebook.com Vai su Facebook
PierC e la finale di X Factor 2025: Piercesare Fagioli da brividi con Shallow - Il bocconiano ha portato sul palco di piazza del Plebiscito una intensa versione del canzone di “A star is born” ... Si legge su ilgiorno.it
X Factor, i top e flop della finale in diretta: opening elettronico, Achille Lauro si scusa con PierC. Laura Pausini? Tutta grinta - Dopo mesi di selezioni, Bootcamp e sei puntate dei Live Show, si arriva finalmente al momento clou: quattro artisti, ciascuno seguito dal proprio giudice, si sfidano per vincere X Factor ... Come scrive ilmattino.it
X Factor 2025, le pagelle della finale: prima manche carica di emozione. Quattro identità diverse sul palco - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Secondo msn.com
Finale X Factor 2025 a Napoli, chi è il favorito tra Rob, eroCaddeo, Delia e PierC: sfida tra tutti i giudici - Finale di X Factor 2025 in diretta da Napoli: chi vincerà? Lo riporta virgilio.it
X Factor, le pagelle della finale in diretta: chi vincerà tra Delia, EroCaddeo, PierC e Rob? - Giovedì 4 dicembre, alle 21, X Factor 2025 vive il suo epilogo in diretta da Piazza del Plebiscito. Segnala msn.com
X Factor, i top e flop della finale in diretta: ospiti Laura Pausini e Jason Derulo, chi vincerà? - 00, Piazza del Plebiscito di Napoli ospita la finale di X Factor 2025, condotta da Giorgia. Riporta leggo.it