Milano, 4 dicembre 2025 – Per Piercesare Fagioli è arrivato il momento della finalissima di X Factor 2025 (in onda giovedì 4 dicembre alle 21 su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro in simulcast su TV8). Un’edizione combattutissima che ha portato sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli anche Rob (Roberta Scandurra), Delia (Delia Buglisi) ed EroCaddeo (Damiano Caddeo). Il bocconiano (ha una laurea magistrale in Finanza) ha conquistato il pubblico del programma sin dalle Audition, arrivando al cuore del suo giudice, Francesco Gabbani, che proprio per lui ha giocato l’X Pass durante i Boot Camp. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - PierC e la finale di X Factor 2025, Piercesare Fagioli da brividi: “Talento gigantesco, bravo a sopportare il peso delle aspettative”