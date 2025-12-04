PierC e la finale di X Factor 2025 | Piercesare Fagioli da brividi con Shallow
Milano, 4 dicembre 2025 – Piercesare Fagioli è arrivato alla finalissima di X Factor 2025 (in onda giovedì 4 dicembre alle 21 su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro in simulcast su TV8), un’edizione combattutissima che ha portato sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli anche Rob (Roberta Scandurra), Delia (Delia Buglisi) ed EroCaddeo (Damiano Caddeo). Il bocconiano (ha una laurea magistrale in Finanza) ha conquistato il pubblico del programma sin dalle Audition, arrivando al cuore del suo giudice, Francesco Gabbani, che proprio per lui aveva giocato l’X Pass durante i Boot Camp. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Stasera finale #XF2025. Il mio pronostico finale: 1 - Rob 2 - Ero Caddeo 3 - PierC 4 - Delia Il vostro? Vai su X
Ci siamo, oggi è il grande giorno per PierC e tutta Casale! Prima della finale di X Factor non possono mancare i consigli della zia Daria, consapevoli che è stato in ogni caso un bellissimo viaggio. Ci vediamo questa sera al salone Tartara di Casale Monferra - facebook.com Vai su Facebook
PierC e la finale di X Factor 2025: Piercesare Fagioli da brividi con Shallow - Il bocconiano ha portato sul palco di piazza del Plebiscito una intensa versione del canzone di “A star is born” ... Secondo ilgiorno.it
X Factor 2025, le pagelle della finale: EroCaddeo canta Celentano, Delia conquista la piazza con Cu'mme - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Da msn.com
X Factor, le pagelle della finale in diretta: chi vincerà tra Delia, EroCaddeo, PierC e Rob? - Giovedì 4 dicembre, alle 21, X Factor 2025 vive il suo epilogo in diretta da Piazza del Plebiscito. Come scrive msn.com
X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Dove vedere la finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Lo riporta tg24.sky.it
X Factor, i top e flop della finale in diretta: ospiti Laura Pausini e Jason Derulo, chi vincerà? - Con l'avvio di Ante Factor, Mariasole Pollio dà il benevenuto alla finale di X Factor 2025 da Piazza del Plebiscito, a Napoli. Segnala ilmattino.it
Finale X Factor 2025 a Napoli, chi è il favorito tra Rob, eroCaddeo, Delia e PierC: sfida tra tutti i giudici - Finale di X Factor 2025 in diretta da Napoli: chi vincerà? Riporta virgilio.it