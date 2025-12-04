Picchiato brutalmente in carcere trasferito il 14enne accusato di violenza sessuale su una 12enne a Sulmona

Il quattordicenne, che ha denunciato di essere stato vittima di violente percosse da parte degli altri detenuti minorenni, è stato trasferito nel carcere dell'Aquila dopo l'istanza presentata dal suo avvocato. "Un primo passo che apprezziamo", ha dichiarato il legale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

