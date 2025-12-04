Picchia la moglie poi le scaraventa contro un tavolo di vetro | arrestato
Scene di inaudita violenza familiare in pieno centro a Brescia. Alcune sere fa, una chiamata disperata al 112 ha fatto scattare l’intervento della Polizia di Stato: a telefonare era uno dei tre figli della coppia, in lacrime, mentre chiedeva aiuto per la madre picchiata dal padre, alla quale era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
