Picchia la moglie poi le scaraventa contro un tavolo di vetro | arrestato
Scene di inaudita violenza familiare in pieno centro a Brescia. Alcune sere fa, una chiamata disperata al 112 ha fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato: a telefonare era uno dei tre figli della coppia, in lacrime, mentre chiedeva aiuto per la madre picchiata dal padre, alla quale era.
