Picchia con calci e pugni la ex prima nella casa di lei e poi per strada sbattendole la testa contro un muro arrestato

La polizia ha eseguito a Pescara una custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 37 anni accusato di atti persecutori, lesioni e violazione di domicilio ai danni della sua ex compagna. A emettere l’ordinanza è stato il Gip (giudice per le indagini preliminari) di Pescara su. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Picchia con calci e pugni la ex prima nella casa di lei e poi per strada sbattendole la testa contro un muro, arrestato

