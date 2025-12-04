Piazzapulita | Landini Aprile Giannini e Scanzi tra gli ospiti di Corrado Formigli

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 4 dicembre, con una nuova puntata di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 4 dicembre 2025. Al centro del nuovo appuntamento, l’ inchiesta sulla scalata lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) sui titoli di Mediobanca. A seguire, un focus sulle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Michele Serra; il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini; la sindaca di Genova, Silvia Salis; la presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, Evelina Christillin; e i giornalisti Marianna Aprile, Massimo Giannini e Andrea Scanzi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Piazzapulita: Landini, Aprile, Giannini e Scanzi tra gli ospiti di Corrado Formigli

