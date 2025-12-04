Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 4 dicembre 2025
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 4 dicembre 2025. Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 4 dicembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui l’inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e le Olimpiadi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it
