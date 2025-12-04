Corrado Formigli torna in onda questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, con una nuova puntata di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Come sempre, al centro ci saranno inchieste, analisi e confronti serrati sui temi più caldi dell’attualità politica, economica e sociale. Indice. Anticipazioni Piazzapulita 4 dicembre 2025: inchiesta MPS–Mediobanca e Olimpiadi Milano Cortina. Piazzapulita ospiti stasera: da Landini a Serra, fino a Scanzi e Giannini. Piazzapulita: il format e l’appuntamento del giovedì su La7. A che ora inizia Piazzapulita e dove vederlo in tv e streaming. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Piazzapulita 4 dicembre 2025: Landini, Aprile, Giannini e Scanzi tra gli ospiti di Corrado Formigli