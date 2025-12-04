Piazza Montessori Inaugurato lo spazio ispirato dai bambini

A Firenze arriva la piazza Maria Tecla Artemisia Montessori, pedagogista, educatrice e medica italiana conosciuta per il metodo educativo che porta il suo nome, adottato in tantissime scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori, tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia. Dopo aver intitolato le vie a Marie Curie ed Ernestina Paper, ecco la piazza Maria Montessori: l’intitolazione è avvenuta alla presenza della sindaca Sara Funaro, delle assessore Benedetta Albanese (con delega all’educazione) e Caterina Biti (toponomastica) e degli alunni di sei delle classi della scuola Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

