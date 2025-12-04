Piazza Dante centro di accoglienza al posto dell' ex Ferrhotel | aumentano i costi e si allungano i tempi

Il progetto è confermato e l'iter procede. Ma i tempi, inevitabilmente, slittano. Con un aumento dei costi di circa 250mila euro. È il quadro complessivo dell'operazione destinata a veder sorgere nell'edificio dell'ex Ferrhotel della stazione, al civico 39 di piazza Dante, un centro di prima. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

