Pianello Vallesina la fuga e il ritrovamento choc | il marito di Sadjide era appeso a un albero

Il 50enne ha tentato di farla finita, le tracce ematiche su un tubo di ferro. È vivo. Malridotto, ma vivo. Nazif Muslija, 50 anni, rintracciato dopo 48 ore di fuga tra le scarpate di Braccano, Matelica, in un punto così impervio che persino la rete telefonica si spegne. A trovarlo è stato un cacciatore, quando ormai la luce si stava chiudendo sulla valle. «Era appeso a un albero», riferisce chi lo ha soccorso. Non è morto. È stato stabilizzato dal 118, trasferito d’urgenza all’ospedale di Camerino. Le sue condizioni non sono critiche. Il corpo c’era, la voce no. Come se la fuga – e il tentativo di farla finita – avessero drenato l’ultima stilla di volontà. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pianello Vallesina, la fuga e il ritrovamento choc: il marito di Sadjide era appeso a un albero

