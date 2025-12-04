Piacenza Etruria presentazione del libro sul passato archeologico della città

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 dicembre alle ore 17,30 nell'Aula magna del Seminario Vescovile di Piacenza in via Scalabrini 67 si terrà la presentazione del volume "Piacenza, Etruria. Il Fegato di Piacenza, gli Etruschi e gli altri popoli antichi in Emilia occidentale", che raccoglie gli atti del convegno e delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

