Giuseppe Pezzini, testimone unico del mondo agricolo della Bassa, tra gli anni Trenta e i Settanta: ecco la sorprendente scoperta fotografica che porta la nuova mostra della Galleria Modernissimo, al via oggi e fino al primo febbraio 2026. La Cineteca ha da poco acquisito il suo grande archivio composto da più di centomila negativi, un immenso repertorio che testimonia oltre quarant’anni di lavoro svolto nelle campagne fra Bologna e Ferrara e che verrà raccontato in Giuseppe Pezzini, fotografo ambulante con la curatela di Elena Correra e Giuseppe Savini e gli scatti dal 1935 al 1952, a cominciare dal volantino promozionale attaccato su un asse di legno, del suo primo laboratorio di Malalbergo, in via Nazionale, dove si facevano foto d’arte, per tessere, stampe e sviluppi "per signori dilettanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pezzini, fotografo ambulante della Bassa