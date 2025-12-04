Pezzini fotografo ambulante della Bassa
Giuseppe Pezzini, testimone unico del mondo agricolo della Bassa, tra gli anni Trenta e i Settanta: ecco la sorprendente scoperta fotografica che porta la nuova mostra della Galleria Modernissimo, al via oggi e fino al primo febbraio 2026. La Cineteca ha da poco acquisito il suo grande archivio composto da più di centomila negativi, un immenso repertorio che testimonia oltre quarant’anni di lavoro svolto nelle campagne fra Bologna e Ferrara e che verrà raccontato in Giuseppe Pezzini, fotografo ambulante con la curatela di Elena Correra e Giuseppe Savini e gli scatti dal 1935 al 1952, a cominciare dal volantino promozionale attaccato su un asse di legno, del suo primo laboratorio di Malalbergo, in via Nazionale, dove si facevano foto d’arte, per tessere, stampe e sviluppi "per signori dilettanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
#mostre #fotografia GIUSEPPE PEZZINI. FOTOGRAFO AMBULANTE Inaugurazione questa mattina alla #GalleriaModernissimo di Bologna (fino al 1° febbraio 2026) della mostra "Giuseppe Pezzini. Fotografo ambulante", a cura di Elena Correra e Giuseppe S - facebook.com Vai su Facebook
"PEZZINI GIORGIO S.N.C. DI PEZZINI GIORGIO E C." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Pezzini, fotografo ambulante della Bassa - E il cinema festeggia il secondo Biglietto d’oro: è la monosala con più ticket venduti ... Lo riporta msn.com
A Bologna la mostra 'Giuseppe Pezzini. Fotografo ambulante' - Dalla prima comunione di alcune bimbe a una cucina dove una signora fa la sfoglia mentre la figlia cuce a macchina; ma anche un barbiere, un calzolaio, una falciatrice, un fruttarolo che gioca con la ... Lo riporta msn.com