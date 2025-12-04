Petrolio armi e commercio | il viaggio di Putin in India che sfida l' Occidente

Milioni di barili di greggio russo bloccati in mare. Per la precisione, 48 milioni, per effetto delle sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto ai principali produttori di petrolio russi, Rosneft e Lukoil, entrate in vigore il 21 novembre. È questa la stima di Bloomberg, che nel computo fa. Petrolio, armi e commercio: il viaggio di Putin in India che sfida l'Occidente

