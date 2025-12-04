Pesi e contrappesi nella visita di Putin in India
Con il suo viaggio in India, il primo dall’inizio della guerra su larga scala in Ucraina nel febbraio del 2022, Vladimir Putin vuole mandare un forte segnale di rinnovata vicinanza tra Mosca e Nuova Delhi. La finalità è duplice: da una parte, il leader russo vuole evidenziare come nonostante le sanzioni del mondo occidentale, la Federazione Russa non sia affatto un paria nel sistema internazionale, anzi; dall’altra, Putin intende cercare di sfruttare il momento di difficoltà nelle relazioni indo-statunitensi (causato principalmente dalla questione dei dazi imposti dal presidente Donald Trump, principalmente a causa dell’acquisto di petrolio russo da parte di Nuova Delhi) per stringere ancora di più i già solidi legami con la potenza subcontinentale. 🔗 Leggi su Formiche.net
