Pesaro, 4 dicembre 2025 – Dopo Big Luciano, in frigo stava per finirci anche la Storia. Meglio: un personaggio storico. Arnaldo Forlani. Al centenario della sua nascita e a due anni dalla sua morte, il Comune di Pesaro ha deciso di intitolare a uno dei suoi cittadini più celebri di sempre un luogo marginale del municipio, la saletta della presidenza del Consiglio comunale. Decisione arrivata dopo che, ai funerali dell’ex leader del Governo, l’amministrazione pesarese dimenticò di inviare anche una sola ombra di rappresentanza ufficiale. Ma decisione che oggi fa sollevare gli scudi dell’opposizione del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, il pasticcio bis: all’ex premier Forlani intitolano una stanzetta