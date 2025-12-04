Perugia un immobile del Comune in concessione ad associazioni e terzo settore Il bando per l' assegnazione

Il comune di Perugia assegna in concessione un immobile ad associazioni ed enti del terzo settore per lo svolgimento delle proprie attività o come sede. L'avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e le domande potranno essere presentate entro il 2 gennaio 2026.

