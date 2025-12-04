Perugia Natale in diocesi tra celebrazioni religiose e appuntamenti culturali

La chiesa perugino-pievese si prepara al Natale con una serie di eventi religiosi e laici che si svolgeranno in diverse chiese della diocesi.Voto mariano per la cittàSabato 6 dicembre, alle 17, presso la Basilica di San Domenico, in preparazione della solennità dell’Immacolata Concezione, Santo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, Natale in diocesi tra celebrazioni religiose e appuntamenti culturali

Argomenti simili trattati di recente

, : ' E' ufficialmente iniziato il Natale a Perugia con un calendario ricco di eventi adatti ad adulti e bambini. Ecco alcuni dei principali appuntamenti in programma fin - facebook.com Vai su Facebook

Mimmo Paladino illumina il Natale di Perugia ift.tt/1oME4js Vai su X

Perugia, Natale in diocesi tra celebrazioni religiose e appuntamenti culturali - pievese si prepara al Natale con una serie di eventi religiosi e laici che si svolgeranno in diverse chiese della diocesi. Come scrive perugiatoday.it

Natale: diocesi Perugia, le celebrazioni in programma e le azioni di carità - I giovani sono i protagonisti della veglia natalizia diocesana a Perugia, in programma giovedì 19 dicembre, alle 20. Da agensir.it

Tutte le novità e curiosità di un Natale nuovo in programma a Perugia - Nuova pista di pattinaggio panoramica alla terrazza dell'ex Mercato Coperto ... Secondo umbria24.it

Perugia si accende per il Natale: luminarie di Mimmo Paladino, nuova pista di pattinaggio panoramica e i mercatini - Il Natale si avvicina e il Comune ha svelato le carte presentando tutti gli eventi di avvicinamento al 25 dicembre, Capodanno ed Epifania. Riporta corrieredellumbria.it

Perugia, ladri spregiudicati ripuliscono le casette: via i regali di Natale - Luci, sorrisi, pista di ghiaccio, cuore gigante acchiappaselfie, primi segnali di shopping natalizio e ieri pomeriggio il clic per le luminarie in centro. Riporta ilmessaggero.it

Natale all’insegna della speranza: ecco le celebrazioni con il Vescovo. E il 29 si apre l’Anno giubilare - Sta per iniziare il tempo liturgico forte del Natale, che quest’anno vede un evento particolarmente significativo per l’intera Chiesa cattolica. Da ecodibergamo.it