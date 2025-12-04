Perugia i Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara | omaggio ai caduti e messaggi di unità e servizio

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha celebrato oggi, 4 dicembre, la ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale, con una cerimonia dal carattere esclusivamente religioso. Una scelta legata alla novità introdotta dal 2026, quando il 27 febbraio verrà istituita una nuova giornata dedicata alla commemorazione della fondazione del Corpo Nazionale. La mattinata si è aperta alle 9 presso la Sede Centrale del Comando con la deposizione della corona di alloro in memoria dei Vigili del Fuoco caduti in servizio, alla presenza del Direttore Regionale, architetto Valter Cirillo, e del Prefetto di Perugia, Francesco Zito.

