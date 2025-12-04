Persino Canfora ridicolizza Zerocalcare &Co | Firmare appelli è una sorta di malattia mentale da primedonne
“L’aver lasciato che la casa editrice di testi di estrema destra Passaggio al bosco esponesse a Più libri più liberi “è stata la decisione giusta. Mi pare ovvio, non siamo tornati alla controriforma che aveva l’elenco dei libri proibiti. Comunque l’antifascismo da salotto fa ridere”. Da incorniciare lo sberleffo con cui Luciano Canfora seppellisce l’intolleranza della compagnia dei censori. Intellettuale di sinistra, sempre all’attacco del governo Meloni, protagonista di un contenzioso con la presidente del consiglio Giorgia Meloni ( la definì “nazista nell’animo” ) prende comunque le distanze dal circoletto rosso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
