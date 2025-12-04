Persino a Yamal tocca la fase difensiva | contro l’Atletico è stato il giocatore con più recuperi palla ben 9

Lamine Yamal non è più solo talento e dribbling: l'esterno del Barcellona ha fatto un grande salto di qualità anche nel lavoro difensivo. Contro l'Atletico ha guidato la squadra nei recuperi palla, confermando la crescita auspicata spesso da Hansi Flick. Ne parla Marca. Yamal primo per recuperi palla contro l'Atletico: i dettagli. Ecco cosa scrive Marca: "Non c'è dubbio che Lamine Yamal sia uno dei migliori giocatori al mondo. Ma c'era un aspetto del calcio in cui, secondo Hansi Flick, doveva migliorare: il contenimento del gioco avversario. Infatti, l'esterno ha mostrato alcune carenze nel costringere l'avversario, sotto pressione, a commettere errori.

