Perseverare è diabolico e lei Pure Prodi scarica Albanese e sfida il Comune di Bologna

Sul caso del riconoscimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese da parte del Comune di Bologna è intervenuto anche Romano Prodi, padre nobile del Partito democratico, che ha richiamato il sindaco Matteo Lepore al buon senso. " Perseverare è diabolico. Albanese persevera, il Comune di Bologna non faccia altrettanto ", avrebbe detto Prodi, stando a quanto riferito dal Corriere della sera, parlando proprio della presa di posizione della giunta bolognese. Sono tante le pressioni che sta ricevendo Lepore per fare un passo indietro sull'orma di quanto fatto già da Sara Furnaro, sua collega di Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Perseverare è diabolico e lei...". Pure Prodi scarica Albanese e sfida il Comune di Bologna

