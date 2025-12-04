Perin | Spalletti fuoriclasse tatticamente è uno dei migliori allenatori che ho avuto – VIDEO

di Marco Baridon Perin, intervenuto a Fossano ad un evento organizzato da Balocco, ha rilasciato queste dichiarazioni. Le parole del portiere della Juventus. (inviato a Fossano) – Mattia Perin, portiere della Juventus, è intervenuto dal palco del Cinema Teatro ‘I Portici’ a Fossano in un evento organizzato da Balocco. Queste le sue dichiarazioni. COME STATE – «Benissimo, dopo tre vittorie consecutive stiamo bene». COME STAI – «Benissimo, ho avuto un piccolo affaticamento ma sto facendo di tutto per cercare di esserci con il Napoli. Non vogliamo far diventare il problema più serio di quello che è». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin: «Spalletti fuoriclasse, tatticamente è uno dei migliori allenatori che ho avuto» – VIDEO

