Perin | La partita col Bodo Glimt è stata lo specchio di chi siamo oggi Siamo una squadra molto giovane vedo che il 50% del potenziale espresso e il 50% no

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Perin, intervenuto a Fossano ad un evento organizzato da Balocco, ha rilasciato queste dichiarazioni. Le parole del portiere della Juventus. (inviato a Fossano) – Mattia Perin, portiere della Juventus, è intervenuto dal palco del Cinema Teatro ‘I Portici’ a Fossano in un evento organizzato da Balocco. Queste le sue dichiarazioni.  INTROSPEZIONE – «Siamo orgogliosi di essere qui, ringrazio il presidente e Balocco, spero che questa connessione possa andare avanti per tanto tempo. Noi nasciamo ma non conosciamo l’articolazione della nostra testa: non riusciamo a essere la miglior versione di noi stessi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

perin la partita col bodo glimt 232 stata lo specchio di chi siamo oggi siamo una squadra molto giovane vedo che il 50 del potenziale espresso e il 50 no

© Juventusnews24.com - Perin: «La partita col Bodo Glimt è stata lo specchio di chi siamo oggi. Siamo una squadra molto giovane, vedo che il 50% del potenziale espresso e il 50% no»

Approfondisci con queste news

Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 2025/26 - Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 2025/26 Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la prima ... Come scrive juventusnews24.com

perin partita bodo glimtBodo/Glimt-Juventus dove vederla oggi in diretta tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Champions 2025/2026 - Juventus è la sfida decisiva della 5° giornata di Phase League Champions 2025/2026, orario, arbitro, probabili formazioni e dove vederla in streaming e gratis ... Si legge su sport.virgilio.it

perin partita bodo glimtBodo Glimt Juve a rischio rinvio? La situazione meteo aggiornata in Norvegia e cosa filtra in vista della partita di stasera: gli aggiornamenti - Bodo Glimt Juve, la partita è confermata: temperatura in rialzo a 0 gradi, ma la neve cadrà copiosa per tutta la giornata, inclusa la gara Il timore di un rinvio della gara di Champions League tra Bod ... Da juventusnews24.com

perin partita bodo glimtBodo Glimt-Juventus 2-3, risultato finale della partita di Champions: Yildiz illumina, Openda e David segnano, gli highlights - La Juventus la ribalta nella ripresa e vince una partita folle, ... Secondo fanpage.it

perin partita bodo glimtBodo Glimt-Juventus, le sorprese di Spalletti: da Perin in porta ad Adzic, le scelte - Luciano Spalletti aveva annunciato cambiamenti rispetto alla partita con la Fiorentina e ci saranno: le novità di formazione per Bodo Glimt- Segnala msn.com

perin partita bodo glimtBodo Glimt-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions League - La Juventus alle 21 farà visita al Bodo Glimt per la quinta giornata di League Phase (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW ). Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Perin Partita Bodo Glimt