Perin Juve buone notizie dalla Continassa verso il Napoli | ci sono aggiornamenti importanti sul portiere out in Coppa Italia

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perin Juve, il portiere ha lavorato a parte: smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori in Coppa Italia, punta alla convocazione col Napoli. Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria della  Juventus  in vista del delicatissimo big match di campionato contro il  Napoli. La preparazione verso la sfida del ‘Maradona’ prosegue alla  Continassa  e  Luciano Spalletti  può sorridere per i progressi di uno dei leader dello spogliatoio bianconero.  Mattia Perin  si avvicina al rientro. Il portiere, che era stato costretto a dare forfait nell’ultimo impegno ufficiale della squadra, ha ripreso a lavorare sul campo, seppur seguendo ancora una tabella di marcia personalizzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

perin juve buone notizie dalla continassa verso il napoli ci sono aggiornamenti importanti sul portiere out in coppa italia

© Juventusnews24.com - Perin Juve, buone notizie dalla Continassa verso il Napoli: ci sono aggiornamenti importanti sul portiere, out in Coppa Italia

News recenti che potrebbero piacerti

perin juve buone notiziePerin ancora a parte, ma rientro vicino. Gatti operato, ecco quando Spalletti potrebbe riaverlo - Dopo l’assenza in Coppa Italia contro l’Udinese dovuta a un problema muscolare, il portiere bianconero ... Come scrive tuttojuve.com

perin juve buone notiziePerin Genoa: sondaggio del Grifone per il portiere della Juventus! I possibili scenari sul mercato in vista della sessione di gennaio - Perin Genoa, i rossoblù cercano un portiere e hanno sondato il giocatore della Juve: la risposta bianconera è negativa, non si muove a gennaio La strategia della Juventus per l’imminente sessione inve ... Riporta juventusnews24.com

perin juve buone notizieSpalletti e Di Gregorio fuori: "Ecco perché Perin gioca titolare Juve-Cagliari" - "Devono essere convinti delle loro possibilità, altrimenti non sarei venuto qui", le parole dell'allenatore bianconero e di Koopmeiners ... Lo riporta tuttosport.com

perin juve buone notizieDAZN - Juventus, Perin: "Rimonta dal significato importante, ma non possiamo prendere prima lo schiaffo e poi riprenderci" - Mattia Perin, portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari: "La rimonta ha un significato importante. Scrive napolimagazine.com

perin juve buone notiziePerin saluta la Juventus? Sì al ritorno al Genoa, sorpresa sul sostituto - Si delinea improvvisamente la possibilità che l'estremo difensore italiano possa dire addio ai ... Scrive fantamaster.it

perin juve buone notizieDi Gregorio Perin, chi difenderà i pali della porta della Juventus contro il Cagliari? La decisione di Spalletti per il match di oggi - Di Gregorio Perin, il tecnico bianconero chiude il turnover tra i pali: dopo la parentesi europea di Mattia in Norvegia, Michele si riprende la titolarità La Juventus si lascia alle spalle il freddo p ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Perin Juve Buone Notizie