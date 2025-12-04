Perin Juve buone notizie dalla Continassa verso il Napoli | ci sono aggiornamenti importanti sul portiere out in Coppa Italia

Perin Juve, il portiere ha lavorato a parte: smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori in Coppa Italia, punta alla convocazione col Napoli. Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria della Juventus in vista del delicatissimo big match di campionato contro il Napoli. La preparazione verso la sfida del ‘Maradona’ prosegue alla Continassa e Luciano Spalletti può sorridere per i progressi di uno dei leader dello spogliatoio bianconero. Mattia Perin si avvicina al rientro. Il portiere, che era stato costretto a dare forfait nell’ultimo impegno ufficiale della squadra, ha ripreso a lavorare sul campo, seppur seguendo ancora una tabella di marcia personalizzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Juve, buone notizie dalla Continassa verso il Napoli: ci sono aggiornamenti importanti sul portiere, out in Coppa Italia

