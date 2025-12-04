Perin Genoa | sondaggio del Grifone per il portiere della Juventus! I possibili scenari sul mercato in vista della sessione di gennaio

di Luca Fioretti Perin Genoa, i rossoblù cercano un portiere e hanno sondato il giocatore della Juve: la risposta bianconera è negativa, non si muove a gennaio. La strategia della Juventus per l’imminente sessione invernale di calciomercato è stata tracciata con chiarezza dall’Amministratore Delegato Damien Comolli: difficilmente ci saranno grandi colpi o stravolgimenti di fronte. La linea è quella della sostenibilità e dell’attenzione alle occasioni, sia in entrata che in uscita. Tuttavia, proprio sul fronte delle possibili partenze, è emerso un retroscena significativo che coinvolge uno dei leader dello spogliatoio bianconero, corteggiato da una sua vecchia fiamma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Genoa: sondaggio del Grifone per il portiere della Juventus! I possibili scenari sul mercato in vista della sessione di gennaio

