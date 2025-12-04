Pericolo per la salute Scatta il ritiro dai supermercati italiani cosa si rischia mangiandoli

Thesocialpost.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo precauzionale riguardante un lotto di filetti di acciughe all’olio di girasole a marchio Capri. La misura è stata adottata dopo la rilevazione di possibili livelli di istamina superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 140 grammi e appartiene al lotto L. 060327, con data di scadenza 06032027. Il richiamo riguarda esclusivamente questo lotto, mentre gli altri prodotti del marchio restano sicuri per il consumo. Il lotto richiamato è stato prodotto da Industria Ittica Torrenovese Srl per conto di Igino Mazzola Spa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

pericolo per la salute scatta il ritiro dai supermercati italiani cosa si rischia mangiandoli

© Thesocialpost.it - “Pericolo per la salute”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani, cosa si rischia mangiandoli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Salmone norvegese ritirato dai sumermercati, l'allerta del ministero della Salute - Scatta il ritiro da parte del ministero della Salute nei confronti di alcuni lotti di salmone norvegese affumicato. Da ilgiornale.it

Pericolo listeria nel salame: l’allerta alimentare del Ministero della Salute. Il lotto interessato - Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo richiamo alimentare per rischio microbiologico, pubblicandolo sul portale ufficiale dedicato agli Avvisi di sicurezza e Richiami di prodotti alimentari. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pericolo Salute Scatta Ritiro