pericolo per la salute scatta il ritiro dai supermercati italiani cosa si rischia mangiandoli

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo precauzionale riguardante un lotto di filetti di acciughe all’olio di girasole a marchio Capri. La misura è stata adottata dopo la rilevazione di possibili livelli di istamina superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 140 grammi e appartiene al lotto L. 060327, con data di scadenza 06032027. Il richiamo riguarda esclusivamente questo lotto, mentre gli altri prodotti del marchio restano sicuri per il consumo. Il lotto richiamato è stato prodotto da Industria Ittica Torrenovese Srl per conto di Igino Mazzola Spa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

