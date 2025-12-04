Perfetta per cene e party

I l glamour, si sa, si nasconde nei dettagli. In elementi solo all’apparenza secondari e di poco conto, capaci invece di rivoluzionare interi look. Come nel caso della gonna lunga con spacco laterale. Gonna nera con spacco: 5 idee per abbinarla con stile X Nell’ Inverno 2025, infatti, la classica e sempre sofisticata longuette dalla silhouette avvolgente si arricchisce di un particolare che non passa inosservato. Versatile e magnetica, chic e femminile, la gonna lunga con spacco laterale si appresta a risolvere tutti i dilemmi stilistici della stagione delle feste. Per colpire nel segno, senza sforzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Perfetta per cene e party

