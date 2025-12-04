Perde il controllo dell' auto si schianta contro un' Audi parcheggiata e scappa

Ha perso il controllo dell'auto, si è schiantato contro un'Audi parcheggiata dall'altro lato della strada. Poi è scappato. L'episodio è avvenuto in viale Sette Fratelli Cervi a Parma, verso le ore 23 di martedì 2 dicembre. Fortunatamente non ci sono stati feriti. "Questo è quanto si è ritrovato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale Ceresolo, un passante la vede e lancia l'allarme: 24enne miracolata, si è salvata da sola - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne ift.tt/2oQFrH3 Vai su X

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo, Cristian Matteo D’agostino muore sul colpo a 24 anni - Il campione di arti marziali Cristian Matteo D'Agostino è morto sul colpo in un grave incidente d'auto avvenuto ieri a Belmonte Mezzagno (Palermo) ... fanpage.it scrive

Montecosaro, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail - L’incidente è avvenuto ieri sera (29 novembre), intorno alle 23, lungo la superstrada, nel tratto compreso t ... Segnala centropagina.it

Incidente a San Leone, uomo perde controllo del mezzo e si schianta contro auto in sosta - Un uomo, dopo aver perso il controllo del suo veicolo e si è schiantato contro un’auto parcheggiata lungo la strada. Riporta grandangoloagrigento.it

A16, perde il controllo e si schianta alla guida di un doblò: paura lungo la Napoli-Bari - Perde il controllo dell’auto, sbanda e si schianta perdendo addirittura il motore. Secondo corriereirpinia.it

Tragedia della strada, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione: la vittima è il 42enne Massimo Perdoncin - Tragico schianto nella notte a Bassano del Grappa, perde il controllo dell'auto e si schianta contro la recinzione di un vivaio (QUI ARTICOLO): la vittima è il 42enne Massimo Perdo ... Segnala ildolomiti.it

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: Giuseppina, 44 anni, muore sul colpo. Fissati i funerali - VITULAZIO – Saranno celebrati oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 11:00 presso la chiesa di San Secondino a Bellona dove da tempo viveva, i funerali di Giuseppina Luongo, 44 anni, originaria di ... Lo riporta casertace.net