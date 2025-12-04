Perché le Frecce tricolori oggi hanno volato sopra il centro di Roma | Un boato fortissimo

Le prove delle Frecce tricolori che domani sorvoleranno Roma, per il passaggio della fiamma olimpica diretta a Milano e Cortina per Giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Le Frecce Tricolori tornano a Roma il 5 dicembre. Tutti i particolari dell'evento - facebook.com Vai su Facebook

Sul gol annullato a #David per fuorigioco, perché non è stato preso in considerazione l’altro difensore indicato dalla freccia? #JuventusUdinese #CoppaItalia Vai su X

Perché le Frecce tricolori oggi hanno volato sopra il centro di Roma: “Un boato fortissimo” - Le prove delle Frecce tricolori che domani sorvoleranno Roma, per il passaggio della fiamma olimpica diretta a Milano e Cortina per Giochi olimpici invernali ... Scrive fanpage.it

Frecce Tricolori sorvolano Roma per la fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 - Il cielo di Roma si vestirà di tricolore domani, venerdì 5 dicembre, grazie al passaggio delle Frecce Tricolori. Riporta msn.com

Annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori a Roma il 4 novembre per il crollo della Torre dei Conti - Oggi 4 novembre 2025 ricorre la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e anche quest'anno le celebrazioni si sarebbero dovute colorare con il passaggio delle Frecce Tricolori. fanpage.it scrive

Frecce Tricolori a Milano: annullato il sorvolo sul Duomo - Milano, 1 ottobre 2025 – In seguito al grave incidente aereo di questa mattina a Latina, in cui sono morti due militari, è stato annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi a Milano. ilgiorno.it scrive

4 novembre Festa Nazionale, annullato sorvolo Frecce Tricolori a Roma - Nessun sorvolo delle Frecce Tricolori su piazza Venezia in occasione della cerimonia di deposizione della corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l'Altare della Patria, da parte delle ... Segnala tg24.sky.it

FRECCE TRICOLORI/ I 65 anni della PAN con una festa e una nuova livrea - Le Frecce Tricolori si preparano a festeggiare i 65 anni di attività con un evento a Rivolto (UD) e la presentazione di una nuova livrea L’Aeronautica Militare si prepara a celebrare uno dei traguardi ... ilsussidiario.net scrive