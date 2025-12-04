Perché la Juventus non dormirà a Napoli nel giorno del ritorno di Luciano Spalletti da avversario

La Juventus arriverà a Napoli soltanto domenica direttamente per la partita al Maradona in programma alle 20:45. La squadra di Spalletti non farà il ritiro e dunque non resterà a dormire in hotel la sera prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

