Perché Kristen Stewart si rammarica per i registi del sequel di twilight
Riflessioni di Kristen Stewart sui registi delle sequels di Twilight. Tra le protagoniste più iconiche del franchise Twilight, Kristen Stewart ha recentemente condiviso alcuni approfondimenti riguardanti l’esperienza lavorativa con i registi delle pellicole successive al primo capitolo. L’attrice ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a sentirsi dispiaciuta per i registi incaricati di dirigere i sequel, in particolare Chris Weitz e Bill Condon, attribuendolo alla forte pressione derivante dal successo e dalla responsabilità di mantenere coerenza artistica. La saga, rilasciata annualmente tra il 2008 e il 2012, ha visto passare per la regia professionisti diversi: mentre il primo film è stato diretto da Catherine Hardwicke, i successivi sono stati affidati a Weitz, Condon e David Slade. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
