Perché in inverno conviene cenare entro le 19 La nutrizionista | Con il buio la produzione di melatonina inizia prima Mangiare tardi incoraggia il corpo a digerire quando dovrebbe iniziare a rallentare
Cambio stagione, cambio timing del pasto serale. Che, se consumato presto, apporta benefici a corpo e mente, aiutando metabolismo, umore e sonno. Parola alla nutrizionista, con tutti i consigli del caso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
