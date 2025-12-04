Perché gli avvoltoi volano in cerchio | cosa significa e quando lo fanno

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avvoltoi volteggiano in cerchio per sfruttare le correnti d'aria calda e volare senza sforzo, non perché attendano una carcassa. Sono necrofagi innocui e animai fondamentali per gli ecosistemi e per la nostra salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

