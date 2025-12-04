Perché Cynthia Erivo ha 7 nomi | la tradizione nigeriana che commuove il mondo

Quando pensiamo alle star di Hollywood, raramente ci soffermiamo sull’identità completa che si cela dietro i nomi che leggiamo sui titoli di coda. Eppure, dietro il semplice Cynthia Erivo si nasconde una storia di radici profonde, tradizione e significati spirituali che l’attrice britannica ha finalmente svelato in un’intervista che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Durante un episodio del podcast The Zach Sang Show trasmesso mercoledì scorso, la protagonista di Wicked ha rivelato che il suo nome completo è ben più lungo di quanto chiunque potesse immaginare: Cynthia Chinasaokwu Onyedinmanasu Amarachukwu Owezuke Echimino Erivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Perché Cynthia Erivo ha 7 nomi: la tradizione nigeriana che commuove il mondo

