Perché Cristiano Ronaldo non ingoia l'acqua ma la sputa | sa quello che dice la scienza

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo è spesso inquadrato mentre si sciacqua soltanto la bocca senza ingoiare il contenuto della borraccia: una pratica che migliora le prestazioni. È il meccanismo del 'carbohydrate mouth rinse'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

