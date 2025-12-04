Perché Cristiano Ronaldo non ingoia l'acqua ma la sputa | sa quello che dice la scienza
Cristiano Ronaldo è spesso inquadrato mentre si sciacqua soltanto la bocca senza ingoiare il contenuto della borraccia: una pratica che migliora le prestazioni. È il meccanismo del 'carbohydrate mouth rinse'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
