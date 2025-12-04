Perché a Roma oggi volano aerei militari

Come mai ci sono aerei militari in volo su Roma oggi? Tanti i cittadini che nella giornata di giovedì 4 dicembre si sono posti questa domanda. Il motivo? Secondo quanto appreso, domani le Frecce Tricolori sorvoleranno il Quirinale tra le 11 e le 12, per celebrare il passaggio della fiamma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

