Per tutto dicembre al Cinema moderno di Savignano una ricca programmazione di titoli
Il Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone riapre le sue porte con una programmazione pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Si parte sabato 6 dicembre alle 21 e domenica 7 dicembre alle 18 con “La vita va così”, di Riccardo Milani, una pellicola che intreccia ironia e malinconia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
I film in programmazione al Moderno di Sarzana fino al 10 dicembre - Nel cinema di Via del Carmine da oggi saranno infatti proiettati: “Attitudini: nessuna”; “Zootropolis ... Si legge su msn.com
Film al cinema dicembre 2025: tutte le uscite da vedere - Fervida attesa per Five Nights at Freddy's 2 che ci riporta nell’incubo degli animatronic e per Avatar: fuoco e cenere terzo capitolo della nota saga ... lopinionista.it scrive
Savignano, Cinema Teatro Moderno: tutto esaurito per la campagna abbonamenti - La campagna abbonamenti del Cinema Teatro Moderno si è conclusa con 400 abbonati, un sold out per la sala savignanese diventata punto di riferimento ... Segnala corriereromagna.it
Capodanno al Modernissimo di Bologna con Ciro Ippolito e "Arrapaho" - Il 31 dicembre proiezione del leggendario film con gli Squallor presentato da Ciro Ippolito che lo realizzò nel 198 ... Scrive bolognatoday.it
È Natale, torna Sky Cinema Christmas, un canale per le feste - Per tutto il mese di dicembre, Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema Christmas, un canale interamente dedicato allo spirito delle feste che torna, per la sua 15ª edizione, a il ... Secondo ansa.it
Sky Cinema Christmas, torna il canale di Sky Cinema con tutti i film adatti alle festività natalizie - Non mancano i grandi classici del Natale, che hanno fatto la storia del cinema delle feste: il magico musical IL MAGO DI OZ con Judy Garland, la favola moderna ELF con Will Ferrell e l’intramontabile ... Secondo teleblog.it