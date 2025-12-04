Per tutto dicembre al Cinema moderno di Savignano una ricca programmazione di titoli

4 dic 2025

Il Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone riapre le sue porte con una programmazione pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Si parte sabato 6 dicembre alle 21 e domenica 7 dicembre alle 18 con “La vita va così”, di Riccardo Milani, una pellicola che intreccia ironia e malinconia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

