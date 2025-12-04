Per Pescara Vecchia14 proposte per alleggerire il piano di risanamento | via alle nuove rilevazioni del rumore
Quattordici proposte di emendamento per chiedere precisazioni e almeno un margine di apertura su quel piano di risanamento acustico per Pescara Vecchia già adottato, ma che ora verrà approvato dal consiglio comunale. Una richiesta che arriva mentre, come si evince dalla delibera pubblicata in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
