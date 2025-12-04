Per Natale boom di stranieri in Italia 4 mln in arrivo negli aeroporti Città prese d’assalto Napoli nella top 5

Vacanze italiane per gli stranieri, specialmente a Natale e Capodanno. Secondo le ultime stime Enit che l’Ansa pubblica in anteprima risultano già prenotati 4 milioni di turisti aeroportuali stranieri tra dicembre e gennaio, per una spesa pari a 3,5 miliardi di euro (a questi viaggiatori si aggiungeranno poi coloro in arrivo con altri vettori). Numerosi anche gli italiani che già hanno prenotato un volo per spostamenti interni, oltre 400 mila. Nel dettaglio, a dicembre saranno 2,4 milioni gli arrivi aeroportuali dall’estero, registrando così una crescita pari al 6,1% rispetto al Natale 2024; trend di crescita che proseguirà anche a gennaio 2026 quando si contano già 1,9 milioni di arrivi prenotati negli scali italiani (+4,4% in confronto a gennaio ’25). 🔗 Leggi su Ildenaro.it