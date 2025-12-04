Per la difesa di Stasi c’è un primo punto fermo nell'indagine su Garlasco | Assenza Dna di Alberto sulle unghie

Il commento di Giada Bocellari, che assiste Alberto Stasi, alla relazione depositata ieri dalla dottoressa Denise Albani sul delitto di Garlasco: "Cristallizza l'assenza totale di Dna di Stasi, che viceversa non era stato escluso dal Prof De Stefano. Finalmente un primo punto fermo in questa nuova indagine". Ma i legali dei Poggi: "L'unico dato certo e infatti trascurato è il rinvenimento di Dna del condannato Stasi e di Chiara sui reperti che testimoniano gli ultimi momenti di vita della vittima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

