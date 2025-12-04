Per la difesa di Stasi c’è un primo punto fermo nell'indagine su Garlasco | Assenza Dna di Alberto sulle unghie
Il commento di Giada Bocellari, che assiste Alberto Stasi, alla relazione depositata ieri dalla dottoressa Denise Albani sul delitto di Garlasco: "Cristallizza l'assenza totale di Dna di Stasi, che viceversa non era stato escluso dal Prof De Stefano. Finalmente un primo punto fermo in questa nuova indagine". Ma i legali dei Poggi: "L'unico dato certo e infatti trascurato è il rinvenimento di Dna del condannato Stasi e di Chiara sui reperti che testimoniano gli ultimi momenti di vita della vittima". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Era finito nella bufera per avere ammesso di avere inviato alla difesa di Stasi una relazione in cui sosteneva che il dna trovato sulla scena del crimine era di Andrea Sempio. Oggi Armando Palmegiani, consulente della difesa di Sempjo, chiarisce a #farwest e - facebook.com Vai su Facebook
Era finito nella bufera per avere ammesso di avere inviato alla difesa di Stasi una relazione in cui sosteneva che il dna trovato sulla scena del crimine era di Andrea Sempio. Oggi Armando Palmegiani, consulente della difesa di Sempjo, chiarisce a #farwest e Vai su X
Garlasco, l'avvocata di Stasi sul giallo delle intercettazioni negate e poi autorizzate: "Mai capitato prima" - Garlasco, le rivelazioni dell'avvocata di Alberto Stasi riguardanti le intercettazioni inerenti alla posizione di Andrea Sempio ... virgilio.it scrive
Difesa Stasi: «Venditti? Ipotesi gravi abbiamo fiducia nella magistratura» - È con questa frase che gli avvocati di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, commentano la notizia che vede l’ex procuratore ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it