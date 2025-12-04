Chi si ricorda la faccia sconcertata di Mark Darcy nel Diario di Bridget Jones mentre indossa con sommo imbarazzo il suo Christmas Jumper? Quel tempo è finito. Oggi, il maglione natalizio non è più un semplice capo ironico da nascondere sotto il cappotto alle cene di Natale, ma è diventato il vero protagonista delle festività. Che siate alla ricerca di un tocco glam per l’aperitivo della Vigilia, di un modo per dichiarare il vostro amore al mondo, o di una “divisa” ufficiale per la colazione di Natale in famiglia, ecco la guida definitiva ai maglioni più cozy e cool della stagione. Solo per lei: tra chic e kitsch. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Per la coppia, per la famiglia o solo per te. 10 maglioni di Natale in offerta che stanno andando a ruba