Per la coppia per la famiglia o solo per te 10 maglioni di Natale in offerta che stanno andando a ruba
Chi si ricorda la faccia sconcertata di Mark Darcy nel Diario di Bridget Jones mentre indossa con sommo imbarazzo il suo Christmas Jumper? Quel tempo è finito. Oggi, il maglione natalizio non è più un semplice capo ironico da nascondere sotto il cappotto alle cene di Natale, ma è diventato il vero protagonista delle festività. Che siate alla ricerca di un tocco glam per l’aperitivo della Vigilia, di un modo per dichiarare il vostro amore al mondo, o di una “divisa” ufficiale per la colazione di Natale in famiglia, ecco la guida definitiva ai maglioni più cozy e cool della stagione. Solo per lei: tra chic e kitsch. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
Il Tribunale per i minori ha fissato a giovedì 4 dicembre l’udienza di comparizione nell’ambito del procedimento che riguarda la famiglia neorurale Birmingham-Trevallion a seguito dell'ordinanza di allontanamento dei tre figli della coppia angloaustraliana. Le - facebook.com Vai su Facebook
Maglioni natalizi per tutti i gusti: simpatici, eleganti e comodi per un Natale con personalità - Si avvicina la stagione dei maglioni più amati, quelli natalizi: ironici, caldi e irresistibili, scopri la nostra selezione dei più comodi, simpatici o eleganti (per tutti i gusti)! Secondo stile.it
I “10 comandamenti” di Justin Bieber e Hailey Baldwin: la coppia festeggia il settimo anno di matrimonio svelando le “regole” di famiglia - Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno celebrato il loro settimo anniversario di matrimonio il 14 settembre 2025. Come scrive ilfattoquotidiano.it