Taranto. Sospendere il Tributo 630 non risolverebbe il problema, anzi rischierebbe di confondere le idee agli agricoltori, inducendoli in errori imprenditoriali che potrebbero anche costare caro, visto il periodo e la grave crisi che da tempo attanaglia il settore primario. Questa è la tesi dell’area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia che, invece, auspica nella rottamazione delle cartelle inviate dal Consorzio di Bonifica, qualora in quella specifica porzione di territorio, al pagamento del tributo richiesto non seguissero o non fossero seguite attività manutentive delle infrastrutture di bonifica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Per il tributo 630 la strada da seguire è la rottamazione delle cartelle