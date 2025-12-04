Per gli appassionati di fotografia un nuovo corso di base alla Fototeca Marco Pesaresi
L’associazione Savignano Immagini, nell’ambito delle attività previste alla Fototeca “Marco Pesaresi”, avvia una nuova programmazione dedicata alla cultura dell’immagine e alla formazione fotografica.Tra le prime iniziative in calendario, la presentazione del corso base “Alfabetizzazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
