Per gli appassionati di fotografia un nuovo corso di base alla Fototeca Marco Pesaresi

4 dic 2025

 L’associazione Savignano Immagini, nell’ambito delle attività previste alla FototecaMarco Pesaresi”, avvia una nuova programmazione dedicata alla cultura dell’immagine e alla formazione fotografica.Tra le prime iniziative in calendario, la presentazione del corso base “Alfabetizzazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

