Per favore non piangere | Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari annuncia di essere diventato papà Il nome della mamma è top secret

Una notizia che ha lasciato senza parole i fan dei Pinguini Tattici Nucleari. Riccardo Zanotti è diventato papà e lo ha annunciato personalmente sui social della band. “ Per favore non piangere ” sono le parole scritte dal cantautore ad accompagnare un dolce abbraccio al nuovo arrivato, nato lo scorso 29 novembre. Il nome non è stato reso pubblico. Zanotti è sempre stato riservato riguardo alla sua vita privata ed è anche per questo che la paternità dell’artista ha suscitato scalpore. Si sa poco della mamma e non è, come erroneamente è stato riportato, Eugenia Borgonovo, A&R per l’etichetta discografica Sugar Music. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

