Per favore non piangere | il post di Riccardo emoziona tutti

Riccardo Zanotti svela il dolce motivo dietro lo stop del gruppo con uno scatto tenero che ha subito conquistato il cuore dei fan. Una notizia meravigliosa ha colto di sorpresa il mondo della musica e i sostenitori dei Pinguini Tattici Nucleari. Il frontman, Riccardo Zanotti, è diventato padre per la prima volta. L'annuncio è giunto come un fulmine a ciel sereno in una tranquilla mattinata, scatenando un'ondata di affetto immediata. Il cantante ha condiviso un post sui social che ha subito fatto il giro del web: uno scatto intimo e potente che lo immortala mentre culla il neonato.

